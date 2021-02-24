بتكلفة 16 مليونا.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع المنيل بحي مصر القديمة بطول 1.3 كم بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه.

وأشار عبدالعال، خلال الافتتاح، إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الخاصة بالمواطنين

وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأكد المحافظ، على أن خدمة المواطنين هي الأولوية الأولى لمحافظة القاهرة، مضيفا: أعمال التطوير شملت رصف وتخطيط وإنارة وتشجير الشارع بالكامل وميادين (الباشا والسرايا والروضة)، بالإضافة إلى تطوير حديقة إلهامي حسين بميدان السرايا.

وأوضح أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق بين المحافظة والمجتمع المدن، لافتا إلى أنه تم مراعاة اللمسة الجمالية في تطوير الشارع خاصة في تطوير الجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة لتناسب الطابع المميز لحي المنيل.

وأكد محافظ القاهرة، على أن العاصمة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الميادين والأماكن العريقة والتي تحمل طابعا مميزا ومن ضمنها حي المنيل حيث يعد من أعرق أحياء القاهرة.

وقد لاقى تطوير الشارع استحسان المواطنين الذين عانوا من سوء حالة الشارع لفترة طويلة بسبب الآثار المترتبة على أعمال البنية التحتية التي تمت به، وفق البيان.