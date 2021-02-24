أخبار عاجلة

دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأردن يتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

Print
الأردن يتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا الأردن يتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

08:16 م الأربعاء 24 فبراير 2021

وكالات

أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أن السلالة البريطانية هي السائدة في الحالات المكتشفة في عمان وباقي المحافظات.

وأوضح وزير الصحة خلال إيجاز صحفي من دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أن خطورة السلالة البريطانية تتمثل في قدرتها العالية في التفشي مشيرًا إلى أن الواقع الوبائي يتطلب إجراءات حازمة للحد من انتشار العدوى مثل زيادة ساعات الحظر وإغلاق بعض القطاعات. ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الالتزام بسبل الوقاية والحد من نشاطاتهم مؤكدًا أن برنامج التطعيم أولوية وطنية والحكومة تسعى لتأمين اللقاحات للمواطنين.

بدوره أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، أنه سيتمّ صباح يوم الخميس من كلّ أسبوع تحديد ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، وتوجيه الأئمة والمصلّين لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة في المساجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية