الأردن يتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أن السلالة البريطانية هي السائدة في الحالات المكتشفة في عمان وباقي المحافظات.

وأوضح وزير الصحة خلال إيجاز صحفي من دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أن خطورة السلالة البريطانية تتمثل في قدرتها العالية في التفشي مشيرًا إلى أن الواقع الوبائي يتطلب إجراءات حازمة للحد من انتشار العدوى مثل زيادة ساعات الحظر وإغلاق بعض القطاعات. ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الالتزام بسبل الوقاية والحد من نشاطاتهم مؤكدًا أن برنامج التطعيم أولوية وطنية والحكومة تسعى لتأمين اللقاحات للمواطنين.

بدوره أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، أنه سيتمّ صباح يوم الخميس من كلّ أسبوع تحديد ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، وتوجيه الأئمة والمصلّين لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة في المساجد.