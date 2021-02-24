الداخلية: إحباط ترويج 270 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، و3 هاتف محمول بحوزة ( 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية)، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبو حمص .

وكذا ضبط 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة سائق –له معلومات جنائية مقيم بالسويس وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,890,000 جنيه)، تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.