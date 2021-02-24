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بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في البحيرة

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بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في البحيرة بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:09 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالبحيرة.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (مُسجل جنائي- سائق "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز كفر الدوار، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" مبلغ بسرقتها، وعثر بحوزتهما على ( بندقية خرطوش - فرد محلى – كمية من الطلقات – مجموعة من المفاتيح المُصطنعة -هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا وأضافا بارتكابهما 4 وقائع مماثلة بدائرة قسمي (كفر الدوار- المنتزه بالإسكندرية)، وأرشدا عن السيارات مخبأة داخل جراج بمعرفة الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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