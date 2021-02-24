أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

سقوط رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي في الإسكندرية

Print
سقوط رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي في الإسكندرية سقوط رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:08 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي مختبأ بالإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام اختباء رجل أعمال-مُقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت 53 حكم قضائي، صادره ضده في قضايا (تبديد – شيك – قتل خطأ) بلغت مدة الحبس فيهم 29 سنة، بشقة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية