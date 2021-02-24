سقوط رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي مختبأ بالإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام اختباء رجل أعمال-مُقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت 53 حكم قضائي، صادره ضده في قضايا (تبديد – شيك – قتل خطأ) بلغت مدة الحبس فيهم 29 سنة، بشقة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.