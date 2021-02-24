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مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض نزلاء السجون للإهمال الطبي وسوء المعاملة

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مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض نزلاء السجون للإهمال الطبي وسوء المعاملة مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض نزلاء السجون للإهمال الطبي وسوء المعاملة

مصراوي Masrawy

01:02 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض المنظمات والأبواق الإعلامية الموالية لها من مزاعم متكررة بشأن تعرض نزلاء السجون للإهمال الطبي وسوء المعاملة، والتي تأتى استمراراً لنهج الجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام، وتضليله في محاولات يائسة لتزييف الوعي الوطني.

وأكدت المصادر أن الادعاءات المثارة من جانب بعض المنظمات الخارجية حول تردى الحالة الصحية للمتهم إبراهيم عز الدين، ومنع الزيارة عن المتهمة هدى عبدالمنعم، تأتي في إطار تنفيذ المخططات الإخوانية الرامية إلى الإساءة للبلاد أمام الرأي العام الداخلي والخارجي .

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