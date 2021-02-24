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كشف غموض سرقة خزينة شركة بالقاهرة

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كشف غموض سرقة خزينة شركة بالقاهرة كشف غموض سرقة خزينة شركة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:52 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة خزينة احدى الشركات بالتجمع الخامس.

تلقت مباحث شرطة التجمع الخامس بلاغًا من مسئولي إحدى شركات التجارة والتوزيع الكائنة بدائرة القسم، باكتشاف كسر الباب الجانبي للشركة وكذا الخزينة الحديدية وسرقة (مبلغ مالي -10 هاتف محمول -2 ساعة) لم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بالباب الجانبي للفرع وكذا الخزينة الحديدية وبعثرة بمحتوياتها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث أقرا بتمكنهما من دخول الفرع بأسلوب "الضغط على الباب" وإتلاف الخزينة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط (2) هاتف محمول (من ضمن المسروقات) لدى عميلهما حسن النية (صاحب محل هواتف محمول، ومقيم محافظة قنا) كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه وباقي المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المبلغان تعرفا على المضبوطات واتهامهما بالسرقة،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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