بعد الإحالة للمفتي.. سفاح الجيزة يدير ظهره لقاعة المحكمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، المتهم بقتل صديقه رضا عبد اللطيف حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 24 مارس للحكم.

وظهر المتهم عقب صدور الحكم في حالة ثبات تام ولم يبدو منه أي رد فعل، واستمر المتهم يتجول داخل قفص الاتهام وأعطى ظهره لقاعة المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.