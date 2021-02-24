أخبار عاجلة

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

دفاع "سفاح الجيزة" يطلب تغيير قيد قضية قتل صديقه لضرب أفضى إلى موت

Print
دفاع "سفاح الجيزة" يطلب تغيير قيد قضية قتل صديقه لضرب أفضى إلى موت دفاع "سفاح الجيزة" يطلب تغيير قيد قضية قتل صديقه لضرب أفضى إلى موت

مصراوي Masrawy

12:05 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة المحامي صابر صليب، الدفاع المنتدب من المحكمة للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

ودفع "صليب" بأن المتهم قرر بالتحقيقات بأنه لم يقصد قتل المجني عليه، كما طالب بتغيير قيد ووصف القضية من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

وأضاف في مرافعته بأن المتهم قال له إنه تعرض للتعذيب في قسم شرطة الهرم ليدلي باعترافه، وأنه اعترف بالإكراه.

وفي ختام المرافعة، طالب الدفاع بالتماس الرأفة مع المتهم.

ورفعت المحكمة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق، الجلسة لإصدار القرار.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية