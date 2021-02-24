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حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن القاهرة

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حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن القاهرة حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن القاهرة

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين والموظفين المدنيين بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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