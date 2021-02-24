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"المرور" تعيد فتح طريق الكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية

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"المرور" تعيد فتح طريق الكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية "المرور" تعيد فتح طريق الكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

11:08 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح طريق الكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية امام قائدي السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الكريمات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة .

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق .

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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