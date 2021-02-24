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المسند متوقعاً أجواء الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح

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تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي

المسند متوقعاً أجواء الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والحدود الشمالية والباحة وعسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من #السعودية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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