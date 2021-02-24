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العراق: انفجار 3 عبوات ناسفة في العاصمة بغداد

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العراق: انفجار 3 عبوات ناسفة في العاصمة بغداد العراق: انفجار 3 عبوات ناسفة في العاصمة بغداد

مصراوي Masrawy

08:42 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار 3 عبوات ناسفة، فجر اليوم، استهدفت متاجر لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء - إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب متاجر لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكم وسط بغداد".
وأشار إلى أن عبوة ثالثة موضوعة انفجرت أمام متجر آخر لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة.. مضيفا أن انفجار العبوات الثلاث أسفر عن أضرار مادية فقط من دون تسجيل إصابات بشرية.

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