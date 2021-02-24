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بايدن يتفقّد ولاية تكساس بعد غد "الجمعة" بعد موجة الصقيع القطبية الحادة

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بايدن يتفقّد ولاية تكساس بعد غد "الجمعة" بعد موجة الصقيع القطبية الحادة بايدن يتفقّد ولاية تكساس بعد غد "الجمعة" بعد موجة الصقيع القطبية الحادة

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07:58 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس، جو بايدن، وزوجته جيل، سيزوران، بعد غد الجمعة، مدينة هيوستن في تكساس لتفقد الولاية الجنوبية بعد الأضرار الفادحة التي تسبّبت بها في الأسبوع الماضي موجة صقيع قطبي نادرة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء - إن "الرئيس والسيدة الأولى" سيتوجهان الجمعة إلى هيوستن، كبرى مدن تكساس، حيث سيلتقي بايدن "مسؤولين محليين لمناقشة خطط الإغاثة بعد العاصفة الثلجية، والخطوات اللازمة للنهوض، والصلابة المذهلة التي برهن عنها سكّان هيوستن وتكساس".
وأضافت أن بايدن سيزور أيضاً مركزا للتلقيح ضد كوفيد-19 في هيوستن، مشيرة إلى أن البرنامج التفصيلي لهذه الزيارة سيحدد خلال الأيام المقبلة.
وحُرم الملايين من سكّان تكساس من الكهرباء ومياه الشرب خلال الأسبوع الماضي عندما ضربت ولايتهم، المعتادة على درجات حرارة أكثر اعتدالاً، بصورة مفاجئة موجة صقيع قطبية.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية فقد أودت هذه العاصفة القطبية التي عاثت خرابا في جنوب الولايات المتحدة ووسطها، بحياة 70 شخصا على الأقل.
وكان بايدن وقع، السبت الماضي، إعلان طوارئ جديدا لتكساس، وهو إجراء يتيح للولاية الحصول على مساعدات فيدرالية طارئة.
ووفقا للنائب الجمهوري، مايكل ماكول، فإن كلفة الخسائر الناجمة عن العاصفة قد تناهز تلك التي خلفها في 2017 الإعصار هارفي الذي قدرت أضراره يومها بنحو 125 مليار دولار.

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