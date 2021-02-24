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كورونا.. البرازيل تسجل أكثر من 62 ألف إصابة جديدة و440 حالة بكوريا الجنوبية و12 بالصين

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كورونا.. البرازيل تسجل أكثر من 62 ألف إصابة جديدة و440 حالة بكوريا الجنوبية و12 بالصين كورونا.. البرازيل تسجل أكثر من 62 ألف إصابة جديدة و440 حالة بكوريا الجنوبية و12 بالصين
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا.. البرازيل تسجل أكثر من 62 ألف إصابة جديدة و440 حالة بكوريا الجنوبية و12 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، تسجيلها 62 ألفًا و715 إصابة بفيروس كورونا المستجد و1386 وفاة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة؛ فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس عشرة ملايين و257 ألفًا و875 حالة حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات 248 ألفًا و529 حالة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي الصيني سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89864 حالة، ولا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 417 إصابة محلية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفًا و120 إصابة.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن البلاد سجلت أيضًا ثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 1576 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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