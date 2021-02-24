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"ابن مبارك": الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في نهجها العدواني تجاه اليمن

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"ابن مبارك": الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في نهجها العدواني تجاه اليمن "ابن مبارك": الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في نهجها العدواني تجاه اليمن
وزير الخارجية اليمني يناقش مع السفير البريطاني الجهود الدولية لتحقيق السلام

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك؛ مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون؛ التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.

وقال وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء: إنه على الرغم من كل تلك الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام إلا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في نهجها العدواني تجاه الشعب اليمني، وما سعيها الخائب في محافظة مأرب وتكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات إلا مثال على ذلك.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزير ابن مبارك أكّد في اللقاء أن اليمنية كانت وما زالت حريصة على تحقيق السلام العادل والمستدام، والشريك الحقيقي مع كل الجهود الدولية الصادقة وأثبتت ذلك مراراً في كل مشاورات السلام.

من جهته، أكّد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة اليمنية ولكل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام، وكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على أراضيه وبما يلبي تطلعات شعبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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