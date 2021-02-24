أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني

Print
الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني

مصراوي Masrawy

06:50 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية ومتابعة المشروعات المهمة التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك - حسبما أفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في إطار مشاركة الولايات المتحدة بوفد خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين والتي تسمح للمجتمع الدولي بدعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين مع الاهتمام بتحسين الحياة في قطاع غزة.
وأضاف أنه خلال المناقشات أكدت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين والتركيز على حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية، ودعوة جميع الأطراف إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تصعب إنجاز حل الدولتين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية