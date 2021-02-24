حدث ليلاً| "التعليم" ترد على أنباء تأجيل الدراسة.. وهذا سعر لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138683 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس مصلحة الشهر العقاري يشرح كيف تسجل عقارك بعد 2021 وإلغاء صحة التوقيع كسند ملكية؟

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن نسبة تسجيل العقارات في الشهر العقاري بسيطة جدا، اعتياد الافراد على الأوراق العرفية، لافتًا إلى أن هناك كم هائل من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الصحة : "200 جنيه رسوم حصول القادرين على لقاح كورونا"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 65% من مواطني مصر تحت عمر 30 عامًا ومن فوق 30 عامًا يتجاوز 35-40 مليون، مشيرة إلى أن مصر عملت تعاقدات لوصول 100 مليون جرعة للقاح كورونا تكفي 50 مليون مواطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هاتفيًا.. شكري وبلينكن يبحثان سُبل دفع العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية

تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تمت مناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الفقي: "لدينا نقص في الكوادر السياسية وفقر سياسي واضح في قيادات الأحزاب"

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن المعارضة مكانها الطبيعي البرلمان فهي جزء من مكونات النظام السياسي، مضيفًا: "آلمني كثيرًا عدم وجود استجواب واحد خلال انعقاد البرلمان السابق".

للتفاصيل.. اضغط هنا

7 وفيات جديدة بكورونا في القليوبية

كشف مصدر بمديرية الصحة في القليوبية، الثلاثاء، وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" بمستشفيات القليوبية، بينهم 4 سيدات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"محاولات مستميتة".. وزير التعليم يرد على أنباء تأجيل الامتحانات والدراسة

جدد الدكتور طارق شوقي وزير التعلم والتعليم الفني، تأكيده على عقد الامتحانات وبدء العام الدراسي في المواعيد المقررة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

للمرشدين السياحيين.. كيف تستعلم عن منحة الـ 1000 جنيه؟ (رابط وخطوات)

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه، عبر مكاتب البريد، للمنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"لم يُعمم حتى الآن"..رئيس مصلحة الشهر العقاري: أجهزة الدولة تعمل على إنهاء مشروع الرقم القومي للعقارات

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه لم يتم تعميم الرقم القومي للعقارات حتى الآن، ولكن بتعميمه تأخذ كل الوحدات التي تم تسجيلها في الشهر العقاري رقم كودي، وهو الرقم القومي للعقارات، مؤكدًا: "أجهزة الدولة شغالة في هذا الأمر حاليًا".

للتفاصيل.. اضغط هنا

رومني: ترامب سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري 2024 إذا قرر الترشح للرئاسة

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيفوز على الأرجح بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة إذا قرر الترشح مرة أخرى في عام 2024.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابات كورونا تقفز مجددا فوق عتبة الـ400 حالة في كوريا الجنوبية

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عتبة الـ400 حالة مجددا.

للتفاصيل.. اضغط هنا