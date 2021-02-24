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الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام

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الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام

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05:30 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء حتى الإثنين 1 مارس المقبل.

أشارت الهيئة إلى أنه بداية من الأربعاء يحدث تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

- الأربعاء 24 فبراير:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة بمعدل 40%.

أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور، بمعدل 40%، قد تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق: "الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، والقصير بمعدل 50%"، ونشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- الخميس 25 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%، وشبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- الجمعة 26 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%، وشبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت:

شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الأحد:

شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الإثنين:

شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.​

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