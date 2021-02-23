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‏مسؤول بالصحة العالمية يتوقع موعد انتهاء وباء كورونا

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‏مسؤول بالصحة العالمية يتوقع موعد انتهاء وباء كورونا ‏مسؤول بالصحة العالمية يتوقع موعد انتهاء وباء كورونا

مصراوي Masrawy

09:53 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

وكالات

توقع رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، مساء الثلاثاء أن جائحة المستجد (كوفيد-19) في أوائل عام 2022، موضحًا أن الفيروس التاجي سيبقى بين الناس، ولكن لن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقلت سبوتينك عن كلوج قوله، في قناة "آر دي" الدنماركية، إن أسوأ سيناريو أصبح وراءنا، نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت سابقًا، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، بنسبة 16 بالمئة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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