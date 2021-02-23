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"تقنية الطائف": برنامجان عن السلامة في موقع العمل

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استفاد منهما 45 متدرباً خلال أسبوعين

نفذت وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية التقنية بالطائف برنامجين عن السلامة في موقع العمل داخل الكلية للفترتين الصباحية والمسائية.

وصرح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أن البرنامجين استفاد منهما 45 متدرباً خلال أسبوعين للمتدربين داخل الكلية في الفترتين الصباحية والمسائية مشيداً بجهود الزملاء بوحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية والتي تهدف إلى حماية المتدربين من مخاطر العمل ووضع الإجراءات للسلامة لمنع الخطر.

وأوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية المهندس محمد عسيري أن البرنامج الأول اشتمل على معرفة المخاطر في بيئة العمل وتحديد وتحليل الخطر ووضع الإجراءات للسلامة وحماية المتدربين من المخاطر, فيما تم تنفيذ البرنامج الثاني بإشراف الدكتور حمدي سليم حيث تم التعريف بفيروس كورونا المستجد (cofid19)وتثقيف المتدربين بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا المستجد .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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