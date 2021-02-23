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أسرة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للمستشفى

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أسرة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للمستشفى أسرة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للمستشفى

مصراوي Masrawy

09:40 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب مينا غالي

كشف مصدر من أسرة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، تفاصيل حالته الصحية بعد نقله لأحد المستشفيات اليوم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الكاتب الكبير بحالة صحية جيدة، حيث تم نقله للمستشفى لمتابعة لحالته الصحية فقط من جانب الأطباء، لكنه لم يتعرض لأزمات صحية جديدة.

وأشار إلى أن "مكرم" سيغادر المستشفى عائدًا لمنزله غدا بعد إنهاء كافة الفحوصات اللازمة، لافتة إلى أنه بحالة جيدة في الوقت الحالي.

وتقدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، بخالص التمنيات بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد نقله لمستشفى وادي النيل.

وقال جبر: "نتمنى أن يعود الكاتب الكبير لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية ، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".

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