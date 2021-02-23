القاهرة 20.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

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مصراوي Masrawy



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وقال خبراء الأرصاد- في بيان، اليوم- إنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشيطة على السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 09

الإسكندرية 19 11

وادى النطرون 19 09

طنطا 20 09

شبين الكوم 20 09

دمنهور 20 11

بلطيم 19 10

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 19 06

بورسعيد 19 12

دمياط 19 11

الزقازيق 20 09

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 20 09

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 20 10

نخل 18 03

نويبع 20 14

طابا 20 13

كاترين 13 04

الطور 21 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 21 13

الفيوم 20 08

بني سويف 21 07

المنيا 21 07

أسيوط 21 06

سوهاج 22 08

قنا 23 08

الأقصر 24 09

أسوان 24 10

إدفو 24 11

أبوسمبل 23 11

الوادي الجديد 22 08

شلاتين 26 15

أبورماد 26 14

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 15