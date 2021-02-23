أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شوقي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تطوير مناهج التعليم

Print
شوقي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تطوير مناهج التعليم شوقي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تطوير مناهج التعليم

مصراوي Masrawy

08:49 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب أسامة علي

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا التعليم وتطوير التعليم الفنى.

أكد شوقى حرص الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين في مجال التعليم، والتنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات الكورية المتميزة في تنمية هذا القطاع الهام.

وأشاد الوزير بالتعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا التعليم، متمنيًا مزيد من التعاون لتحقيق أقصى استفادة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه أعرب هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة عن سعادته بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أنه يوجد نحو 170 شركة كورية عاملة فى ، منها 33 شركة كبرى تغطى مجموعة واسعة من القطاعات منها شركة سامسونج، وشركة LG للإلكترونيات.

وأكد السفير الكوري أن بلاده تدرك أهمية الدور الريادي لمصر في قيادة المنطقة، مشيرًا إلى أن المصرية تسير فى الطريق الصحيح من خلال اهتمامها الكبير بتطوير التعليم بما يتناسب مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، آليات العمل لتفعيل التعاون بين البلدين فى مجالات تطوير التعليم وتبادل ونقل الخبرات لتطوير مناهج التعليم الفنى وتنمية مهارات طلابه، وتأهيلهم للجامعات التكنولوجية وسوق العمل، وتدريب المعلمين، وإجراء مسابقات أون لاين بين الطلبة المصريين والكوريين؛ لتحفيزهم على استخدام التكنولوجيا، ولتشجيعهم على الاطلاع على حضارة وتاريخ ولغة وثقافة البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، و حمدى المشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن الجانب الكورى، بارك يون راى رئيس القسم الاقتصادى، والسيدة كيم دا يى بقسم التعاون من أجل التنمية بالقسم الاقتصادى، وكيم هو جين باحث اقتصادى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية