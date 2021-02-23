أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يحرر جميع مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الجدافر

Print
الجيش اليمني يحرر جميع مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الجدافر الجيش اليمني يحرر جميع مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الجدافر

مصراوي Masrawy

08:51 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

اليمن - (أ ش أ)

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد العميد عبده المخلافي قائد اللواء ٢٢ مشاة، وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حررت جميع المواقع إثر معارك خاضتها مع الميليشيات على مدار يومين، مشيرا إلى القوات اقتربت من بوابة معسكر اللبنات.

يذكر أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حاولت، أمس، استعادة بعض المواقع إلا ان محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت عشرات القتلى والجرحى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية