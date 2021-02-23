الأردن يؤكد أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

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الأردن - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء في مداخلة للصفدي اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيه إيريكسن سوريدي، بمشاركة رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للسياسة بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي وممثلون عن الدول الأعضاء.

وشدد الصفدي على أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه رغم ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني إلا أنه لا يمكن لأي معالجات اقتصادية أن تكون بديلًا عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن فرص تحقيق السلام تقوضها سياسات الاستيطان ومصادرة البيوت وضم الأراضي وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية.

وأكد وزير خارجية الأردن أهمية البوادر الإيجابية التي صدرت عن الإدارة الأمريكية الجديدة وتطلع بلاده للعمل معها من أجل إيجاد أفق حقيقي للسلام، وكذلك أهمية استمرار العمل مع الشركاء في أوروبا والمجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا السلام العادل الذي يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى ضرورة توفير التمويل المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

يذكر أن اللجنة تشكلت في عام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وترأس النرويج اللجنة، التي تعقد اجتماعين كل عام، وتضم 15 عضوا هم مصر والأردن والسعودية وتونس وروسيا والولايات المتحدة و اليابان وكندا والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.