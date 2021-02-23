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تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف

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المستهدفون في المرحلة الأولى العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة

تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف

ضمن ما تقدمه وزارة الدفاع والطيران ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من اهتمام ومشاركة في مكافحة جائحة كورونا، افتتح مساء اليوم قائد منطقة الطائف اللواء ركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مركز اللقاحات في مستشفى الأمير منصور العسكري، واستقبال المسجَّلين عن طريق موقع المستشفيات لتلقي اللقاح.

يُشار إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى هم العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة.

تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف

تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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