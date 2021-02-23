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مصدر بـ"الصحة" يكشف الموعد المتوقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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مصدر بـ"الصحة" يكشف الموعد المتوقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا مصدر بـ"الصحة" يكشف الموعد المتوقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

08:25 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن الموعد المتوقع لبدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح المستجد.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، أعلنت اليوم فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المتوقع بدء حملة تطعيم المواطنين في غضون 14 يومًا، بعد تسجيل المواطنين بياناتهم والحصول على عدد كافٍ من الشحنات.

وتسلمت فجر الثلاثاء شحنة بـ 300 ألف جرعة من لقاح كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم هدية من الصين.

وقالت الوزيرة إن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، من أصل 40 مليون جرعة سيقوم الجافي بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.


وعاد المصدر للتأكيد أن الوزارة مستمرة حتى الآن في تطعيم الأطقم الطبية باللقاح، إذ يحصل العاملون بمستشفيات العزل والصدر والحميات على الجرعة الثانية حالياً، فيما تبدأ الوزارة خلال الأسبوع المقبل تطعيم باقي الأطقم الطبية بنحو 360 مستشفى تقدم الخدمات الصحية التقليدية للمواطنين.

وقال: "من المنتظر أن نبدأ بعد ذلك في تطعيم المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وبالتالي سيحدث ذلك خلال 10 أيام إلى أسبوعين".

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