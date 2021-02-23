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الإفتاء: تهريب البضائع حرام شرعا

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الإفتاء: تهريب البضائع حرام شرعا الإفتاء: تهريب البضائع حرام شرعا

مصراوي Masrawy

08:15 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأوضحت في فتوى لها، أن فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين، إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأشارت إلى أن ذلك إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.

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