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"البحري" تستعرض قدراتها وحلولها المبتكرة في "نافدكس 2021"

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"البحري" تستعرض قدراتها وحلولها المبتكرة في "نافدكس 2021" "البحري" تستعرض قدراتها وحلولها المبتكرة في "نافدكس 2021"
استقطب أكثر من 100 عارض دولي من 27 دولة بالمعرض

تستعرض "البحري للخدمات اللوجستية"، أحد قطاعات الأعمال الخمس التابعة لشركة البحري، أحدث قدراتها البحرية وحلولها المبتكرة خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" لعام 2021، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير 2021، واستقطب أكثر من 100 عارض دولي من 27 دولة، منها عدد من الشركات الرائدة في مجال الأمن البحري والخدمات اللوجستية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس عبد الله بن علي الدبيخي، أن "قدرات الشركة المتنامية في قطاع الخدمات اللوجستية تعزِّز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية من الباب إلى الباب الرائدة في الصناعة، ومن خلال المشاركة في معرض الدفاع البحري نافدكس 2021. واتخذت الشركة خطوة مهمة لتنويع قدراتها البحرية، واستكشاف أسواق وفرص جديدة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وتدفع المشاركة في الحدث الدولي مساعينا الرامية إلى دعم أهداف رؤية 2030، وتحويل السعودية إلى مركز لوجستي إقليمي رائد، وتعزيز الأمن البحري".

وقدمت الشركة خلال المعرض الدولي حلولاً أخرى، شملت تسليم البضائع إلى الوجهات البعيدة، واستئجار السفن والطائرات لنقل البضائع العسكرية، ورحلات المناولة الأرضية المستأجرة، والحصول على تصاريح التحليق والهبوط للمطارات المدنية، والقواعد الجوية العسكرية. كما يتيح المعرض المجال أمام شركة البحري لاستكشاف الأسواق الجديدة والشراكات الاستراتيجية، والتعرُّف على أحدث التقنيات والمعدات.

وتعد "البحري" للخدمات اللوجستية قطاع الأعمال الأكثر رسوخًا ضمن مجموعة البحري، وإحدى أكبر 10 شركات لنقل البضائع السائبة، وتقوم بتشغيل ست سفن حديثة متعددة الأغراض قادرة على استيعاب ونقل مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الشحنات الخاصة بالمشروعات، والنقل بالدحرجة، والبضائع السائبة، وحاويات البضائع. كما يقدم القطاع منذ عام 2017م نظامًا إلكترونيًّا لتتبُّع الشحنات كافة من بلد المنشأ حتى وجهاتها النهائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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