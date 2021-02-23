"جود الإسكان" و"غازكو" توقعان اتفاقية شراكة وطنية

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بهدف تقديم خدمات الغاز للأسر الأشد حاجة

وقعت منصة جود الإسكان ممثلة بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اليوم، اتفاقية شراكة وطنية مجتمعية مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، لتوفير خدمات الغاز لمستفيدي منصة "جود الإسكان" من الأسر الأشد احتياجاً للمسكن.

ووقع الاتفاقية من جهة "سكن" الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله المجيدل، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "غازكو" ناصر بن عبدالعزيز المعاوي؛ لتمكين مستفيدي منصة "جود الإسكان" من الأسر الأشد حاجة للحصول على منتجات شركة الغاز والتصنيع الأهلية من أسطوانة الغاز مع المنظم الخاص بها.

وتأتي هذه الشراكة ضمن العديد من الشراكات التي عقدتها المنصة الوطنية للدعم السكني "جود الإسكان" مع مؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي بهدف تقديم كافة أنواع الدعم السكني للأسر الأشد حاجة في المملكة.

وجاءت شراكة "غازكو" انطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها الإيجابي ومسؤولياتها الاجتماعية باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الوطنية، حيث تهدف هذه الاتفاقية لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأشد احتياجاً لاستكمال احتياجاتها المعيشية ولوازم المسكن، بعد أن تم دعم إيجارها أو الحصول على مسكنها الأول من قبل منصة "جود الإسكان".

وتندرج منصة "جود الإسكان" ضمن عقد مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع السعودي، أفراداً ومنظمات، في منح العطاءات السكنية الخيرية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الأفراد والجهات الحكومية والخيرية، عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.