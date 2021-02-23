أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد تصعيدها.. أعضاء "نقل النواب" يرحبون بابنة البرلماني الراحل سعد الجمال

Print
بعد تصعيدها.. أعضاء "نقل النواب" يرحبون بابنة البرلماني الراحل سعد الجمال بعد تصعيدها.. أعضاء "نقل النواب" يرحبون بابنة البرلماني الراحل سعد الجمال

مصراوي Masrawy

07:42 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:
رحب أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة، بأسماء سعد سليم الجمال، احتياطي "القائمة"، ابنة البرلماني الراحل سعد الجمال، والتي سيتم تصعيدها، إعمالًا لنص قانون مجلس النواب.

جدير بالذكر أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نظم كيفية التصرف القانوني، حال شغر مقعد مجلس النواب في حالة وفاة نائبه.

ونصت المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين، وَفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية