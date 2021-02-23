أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 81 من عناصر "بوكوحرام" في هجوم للجيش النيجيري

Print
مقتل 81 من عناصر "بوكوحرام" في هجوم للجيش النيجيري مقتل 81 من عناصر "بوكوحرام" في هجوم للجيش النيجيري

مصراوي Masrawy

07:36 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

نيجيريا - (أ ش أ)

لقي ما لا يقل عن 81 عنصرا من مقاتلي جماعة "بوكوحرام" مصرعهم في هجوم للجيش النيجيري ضد المتمردين في منطقة سامبيسا، فيما لقي جندي واحد مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي زرعه عناصر الجماعة المتشددة حال فرارهم من هجمات قوات الجيش النيجيري.

وأفاد مصدر بالمخابرات العسكرية النيجيرية، اليوم، بأن قوات المهام المشتركة متعددة الجنسيات (MNJTF) قامت بتطهير العديد من القرى من عناصر "بوكوحرام"، إلا أنها واجهت مقاومة شديدة في محيط غابة سامبيسا، بسبب مقاومة العناصر الإرهابية وقيامهم بزرع عبوات ناسفة على طول محور تقدم القوات المشتركة.

وأوضح المصدر أن القوات المشتركة متعددة الجنسيات تمكنت من تدمير معسكرات الإرهابيين والاستيلاء على شاحنات وأسلحة كانت بحوزتهم، وذلك بدعم وإسناد من القوات الجوية.

جدير بالذكر أن جماعة بوكو حرام تُقاتل في نيجيريا، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وأكبر دول القارة من حيث عدد السكان، من أجل الإطاحة بالحكومة عبر موجة من التفجيرات والاغتيالات وعمليات الخطف. وفي عام 2013 صنفت الولايات المتحدة هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، وسط مخاوف من أنها طورت علاقات مع جماعات متشددة أخرى مثل القاعدة لشن عمليات إرهابية على المستوى العالمي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية