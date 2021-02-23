أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

خبراء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبحثون المخاطر الأمنية لتغير المناخ

Print
خبراء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبحثون المخاطر الأمنية لتغير المناخ خبراء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبحثون المخاطر الأمنية لتغير المناخ

مصراوي Masrawy

07:33 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

النمسا - (أ ش أ)

ناقش 100 خبير في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرص التعاون الدولي العابر للحدود لمعالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ في جنوب شرق أوروبا.
وذكرت المنظمة الأوروبية، في بيان من مقرها في فيينا، أن ذلك جاء في إطار ندوات وورش عمل افتراضية وتفاعلية حول تغير المناخ والأمن، التي نظمها مكتب منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجمع "أديلفي" الفكري في برلين.

وقالت هيلجا شميد، أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في البيان، "لدينا الآن أدلة دامغة على أن تغير المناخ يمكنه التأثير في عدم الاستقرار وزيادة التوتر. وكما هو الحال مع أي تحد عالمي، يتطلب معالجة العواقب المحتملة حوارًا وتعاونًا عبر الحدود".

ونقل البيان عن ناصر نوريديني، وزير البيئة والتخطيط العمراني في شمال مقدونيا، قوله إن عملية التشاور الإقليمية ساعدت في إجراء محادثة جديدة بين دول الجوار حول المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، التي تواجهها المنطقة وكيفية التغلب عليها.

يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أطلقت في مايو الماضي مشروعا يهدف إلى تعزيز الاستجابات للمخاطر الأمنية الناجمة عن تغير المناخ في جنوب شرق أوروبا وشرق أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى بتمويل من النمسا والتشيك وألمانيا وإيطاليا وليختنشتاين ولوكسمبورج والنرويج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية