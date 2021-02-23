"جاهز" تدعم رواد الأعمال بقطاعَي المقاهي والمطاعم عبر "بزنس نورة"

★ ★ ★ ★ ★

ضمن مبادراتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه شباب وشابات الوطن

قدَّمت شركة جاهز الدولية مبادرة، تدعم رواد الأعمال ضمن سياسة الشركة للمبادرات ذات البُعد الإنساني والاجتماعي، وكان آخرها مبادرة لدعم وتمكين ريادة الأعمال في قطاعَي المقاهي والمطاعم بالاتفاق مع منصة "بزنس نورة".

وتفصيلاً، تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة جاهز ومنصة "بزنس نورة"، التي تعتبر إحدى المنصات السعودية المتميزة في تعليم ريادة الأعمال. وتضمنت الاتفاقية تعاونًا مشتركًا بين الطرفين في مجال دعم وتمكين ريادة الأعمال، وتحديدًا في قطاعَي المقاهي والمطاعم.

وصرَّح الرئيس التنفيذي لشركة جاهز غصاب المنديل بأن جاهز سبّاقة لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه شباب وشابات الوطن، ومن ذلك خدمة قطاع المطاعم والمقاهي، وجميع ما يخدم هذا القطاع.

وأضاف "المنديل": "إن جاهز تشعر بمسؤولية تجاه الشباب والفتيات السعوديين الذين يقومون بدور مميز في هذا المجال، والمنافسة فيه بشكل بارز؛ وهو ما نأمل أن يعزز رواد الأعمال ومكانتهم في هذا السوق الذي يشهد منافسة كبيرة بين الشركات المحلية والعالمية".

شدَّد "المنديل" على قيم جاهز الأساسية من تشجيع رواد الأعمال، خاصة حديثي التجربة، وقال: "نسعى من هذه الشراكة إلى تعزيز دعمهم، وتمكينهم من خلال برامج تطويرية وتدريبية متنوعة".

ومن جانبه، قال عبدالله البريدي، الرئيس التنفيذي لمنصة "بزنس نورة": "إن هذه الاتفاقية خطوة رائدة ومميزة مع شريكنا الاستراتيجي شركة جاهز. ونعتبر هذه الشراكة مهمة لقطاعَي المقاهي المطاعم. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في هذا المجال داخل المملكة العربية السعودية".