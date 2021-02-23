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مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار الإسكندرية

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مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار الإسكندرية مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار الإسكندرية

مصراوي Masrawy

07:39 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمنى عدم وقوع خسائر بشرية نتيجة خروج إحدى عربات من قطار 928 المتجه إلى القاهرة عن القضبان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة فور وقوع الحادث بالتنسيق مع مسئولى السكك الحديدية واستئناف حركة القطارات.

البداية بتلقب قسم شرطة السكة الحديد إخطار بخروج قطار عن القضبان بمحطة السكة الحديدية الرئيسية "محطة " بدائرة قسم شرطة العطارين.

وعلى الفور انتقل مسئولي السكة الحديد وقيادات الشرطة النقل والمواصلات الى مكان الحادث، وتبين من الفحص انزلاق إحدى عربات من القطار رقم 928 المتجه إلى القاهرة عن القضبان ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر أو تأثير على حركة القطارات.

وتم الدفع بأوناش ومعدات لرفع العربة وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى و تسير رحلة القطار.

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