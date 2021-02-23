الأمن يضبط حيوانات مفترسة وطيور مهددة بالانقراض في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوات الشرطة على حيوانات مفترسة وأخرى نادرة داخل مخازن بالجيزة.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بحيازة عدد من الطيور النادرة والحيوانات البرية المفترسة والمهددة بالإنقراض بدون ترخيص ، والإحتفاظ بها داخل الكتلة السكنية بمنطقتي (الطالبية – الأهرام) بغرض التتجار فيها بالمخالفة للقانون، متحصلاً عليها بطرق غير شرعية عبر تهريبها لداخل البلاد من إحدى الدول ، ويقوم بإخفائها داخل مخازن بأماكن عديدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية تم استهداف الأماكن المشار إليها، أسفرت عن ضبط الحارس المسئول عن أحد المخازن المشار إليها، وعثر بداخل المخزن على ( طبنجة صوت – 2 أسد أفريقى – 3 طاووس هندى – 1 تمساح نيلى – 14 يمام قمرى – 1 طائر فزان ذهبى – 1 طائر الفلامنجو"البشاروش").

وبفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة تبين أنها مدرجة فصائل مهددة بالانقراض ومحظور حيازتها أو تداولها والتعامل فيها، كما أفادت بعدم وجود ثمة تراخيض أو إشتراطات بيئية أو تصاريح أو موافقات للمكان خاصة كونه داخل الكتلة السكنية وغير مؤهل بيئياً لإيواء مثل هذة الحيوانات، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بالجهة المختصة.