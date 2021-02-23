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حبس متهمين عامين بتهمة التتشهير بـ"منة عبدالعزيز" على مواقع التواصل

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حبس متهمين عامين بتهمة التتشهير بـ"منة عبدالعزيز" على مواقع التواصل حبس متهمين عامين بتهمة التتشهير بـ"منة عبدالعزيز" على مواقع التواصل

مصراوي Masrawy

06:04 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مازن إبراهيم وشيماء شاكر بالحبس سنتين وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، لاتهامهما بانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر المعلومات الدولية للمجني عليها منة عبدالعزيز، وضربها وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، والاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع.

وكانت النيابة العامة أحالت في قضية أخرى 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها "آية" الشهيرة بـ "منة عبد العزيز" لـ "محكمة الجنايات".

وشمل قرار "النيابة العامة" إحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وقد أقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

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