3 أبريل .. محاكمة "خلية المتفجرات" بمنطقة الساحل

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات.

ومن المقرر أن تُنظر القضية أمام الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمجمع محاكم طره.

وأحالت النيابة العامة أعضاء خلية المتفجرات بمنطقة الساحل وهم كل من: (سامح. س. س – 35 سنة – بائع متجول "هارب"، وأحمد. س. م – 44 سنة – مدرس، ومحمد. س. م – 48 سنة – مدير شركة، وناصر. ع. ع – 41 سنة – تاجر ملابس، ونزيه. م. س – 37 سنة – مقسم شعائر) للمحاكمة الجنائية.

أسندت النيابة العامة للمتهمان الأول والثاني أنهما انضما لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها وفاة شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقه الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم.

وتناقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وأحدث انفجارها موت المجني عليه الطفل عبدالله سامح سيد.

وشارك المتهمون من الثالث وحتى الأخير في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء.

أما المتهمون جميعًا فقد حازوا وأحرزوا مواد فرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.