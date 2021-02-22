​الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. وحالة الجو حتى الجمعة 26 فبراير

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة الثلاثاء، على مختلف الأقاليم الجغرافية المصرية، بينما تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة.

وسجلت معدلات سقوط الأمطار من 50% في بعض الأقاليم، إلى 80% على 10 محافظات، وتصل للسيول في مناطق شمال ووسط سيناء.

- الثلاثاء 23 فبراير:

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وتصل نسبتها إلى 70%.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد على: (كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعلية، السويس، بورسعيد، العريش) وتصل نسبتها إلى 80%، وقد تتحول إلى سيول في شمال ووسط سيناء.

أمطار متوسطة في: "مطروح، سيدي براني، الضبعة، وتصل لغزيرة على الإسكندرية بمعدل يصل إلى 50%".

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق: "رأس سدر، رأس غارب، الفيوم بني سويف، والمنيا، بمعدل 60%".

- الأربعاء 24 فبراير:

تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية وارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة بمعدل 40%.

أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور، بمعدل 40%، قد تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق: "الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، والقصير بمعدل 50%"، ونشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- الخميس 25 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%، وشبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- الجمعة 26 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%.

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