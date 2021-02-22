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موسكو تحث الدول الموقعة على الاتفاق النووي على بذل جهود عاجلة لإنقاذه

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موسكو تحث الدول الموقعة على الاتفاق النووي على بذل جهود عاجلة لإنقاذه موسكو تحث الدول الموقعة على الاتفاق النووي على بذل جهود عاجلة لإنقاذه

مصراوي Masrawy

08:40 م الإثنين 22 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، جميع الدول الأطراف بالاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، نقلته قناة ( اليوم)، "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قامتا بمساهمة إيجابية جسيمة في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذها التزاماتها المثبتة في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحديث يدور أيضا حول تهيئة الظروف لوقف إيران تجميد جميع الإجراءات الطوعية التي علقت ممارستها سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بالشفافية، داعية جميع شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة، على التحرك بلا مماطلة.

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