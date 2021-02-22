استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد

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أصاب أحدها مقر الأمن العراقي

ذكرت مصادر عسكرية وأمنية عراقية، اليوم (الاثنين)، أن صواريخ استهدفت السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت المصادر أن صاروخاً واحداً على الأقل أصاب مقر جهاز الأمن الوطني العراقي القريب من مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية.

ومن جهتها، بينت أجهزة الأمن العراقية في بيان أوردته "فرانس 24"، أن صاروخين على الأقل سقطا داخل المنطقة الخضراء حيث تقع مقار السفارات الأجنبية ومنها الأميركية.

ومن ناحيته، أوضح شاهد عيان أن صواريخ أخرى سقطت في أحياء سكنية قريبة حيث أصيب مرآب للسيارات متعدد الطوابق في حي الحارثية.