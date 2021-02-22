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صوت قوي واهتزاز شعر بهما سكان الشرقية.. و"الجيولوجية": لا توجد هزة أرضية

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صوت قوي واهتزاز شعر بهما سكان الشرقية.. و"الجيولوجية": لا توجد هزة أرضية صوت قوي واهتزاز شعر بهما سكان الشرقية.. و"الجيولوجية": لا توجد هزة أرضية
"أبا الخيل": الهيئة تتابع جميع مناطق عبر ٢٧١ محطة رصد زلزالي

صوت قوي واهتزاز شعر بهما سكان الشرقية.. و

شعر سكان المنطقة الشرقية، وتحديدا مدينتَي الدمام والخُبر، بصوت قوي واهتزاز، في نحو الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وتفصيلاً، تداول نشطاء سعوديون هاشتاج "#الدمام_الآن" على تويتر بشكل واسع، وتباينت الآراء والتحليلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الصوت والهزة القوية التي شعر بها السكان.

وتواصلت "سبق" مع طارق أبا الخيل، المتحدث الرسمي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الذي نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حدوث هزة أرضية في بعض محافظات المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لم يرصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية بشكل عام.

وقال "أبا الخيل": "إن الهيئة تتابع جميع مناطق السعودية عبر ٢٧١ محطة رصد زلزالي منتشرة. وتبلغ المحطات في المنطقة الشرقية ٢٨ محطة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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