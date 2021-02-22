خامنئي: مصممون على امتلاك قدرات نووية

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طهران - (د ب أ)

قال قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين: "إننا مصممون على امتلاك قدرات نووية وبالتالي لن يكون حد التخصيب في ايران عند 20 في المئة وقد نقوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% إذا اقتضت الضرورة".

وأكد خامنئي خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مواقفها المنطقية فيما يخص القضية النووية، وستمضي قدما بما يتوافق مع مصالح واحتياجات البلاد، وحتى بلوغ التخصيب بنسبة 60 في المئة، اذا اقتضت الضرورة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع "نحن مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي لن يكون حد التخصيب في ايران 20 في المئة وسنعمل حسبما تقتضيه حاجة البلاد، فعلى سبيل المثال، قد نقوم برفع التخصيب إلى 60 في المئة لمحركات الدفع النووي أو في فعاليات أخرى".

وأكد خامنئي، أن إيران ستبقى ملتزمة بالإتفاق النووي، طالما التزمت الأطراف الأخرى، مؤكدًا أن الدول الغربية تعلم جيدا أن إيران لا تسعى وراء الحصول على أسلحة نووية.

واستطرد: "الحديث حول الأسلحة النووية مجرد ذريعة والأعداء يعارضون حتى امتلاكنا للأسلحة التقليدية لأنهم يريدون تجريدنا من عناصر القوة".

وأوضح أن الأدبيات المستخدمة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بشأن إيران خلال الأيام الأخيرة بأنها متغطرسة واستعلائية وبعيدة عن الإنصاف، مضيفًا أن استخدام هذه الأدبيات ستزيدهم مقتا لدى الشعب الإيراني.