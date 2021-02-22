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"سانوفي" تعرض مساعدة "جونسون أند جونسون" في إنتاج لقاح كورونا

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"سانوفي" تعرض مساعدة "جونسون أند جونسون" في إنتاج لقاح كورونا "سانوفي" تعرض مساعدة "جونسون أند جونسون" في إنتاج لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:51 م الإثنين 22 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)

ذكرت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" اليوم الاثنين أنها مستعدة للمساعدة في إنتاج لقاح "جونسون أند جونسون" الجديد المضاد لكوفيد-19 حالما يحصل على الموافقة.

وبمجرد الحصول على الموافقة، سوف تتيح سانوفي مصنعها في مارسي ليتوال للاستخدام في انتاج اللقاح. وكانت الشركة قد قالت إنها سوف تتيح منشآت مختلفة لشركة بيونتيك، لاستخدامها في انتاج نسختها من اللقاح.

وقال بول هادسن الرئيس التنفيذي لسانوفي في بيان: "نقر بأن هناك فرص لزيادة الامدادات وتوسيع الحصول على لقاحات كوفيد-19".

وأضاف: "نحن نتقدم لإظهار التضامن في الصناعة ومواصلة القيام بدورنا في الكفاح ضد كوفيد-19".

ويمكن أن تستخدم منشآت مارسي-ليتوال القريبة من ليون في تصنيع وتعبئة اللقاح. ومن المتوقع أن تستطيع توفير نحو 12 مليون جرعة شهريا.

طلبت جونسون أند جونسون موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحها.

ومنح الاتحاد الأوروبي موافقته بالفعل على لقاحات "فايزر/بيونتيك" ومودرنا وأسترازينيكا.

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