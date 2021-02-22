بـ30 مليون جنيه.. "مصراوي" في المقر الجديد لجمعية مستثمري العاشر من رمضان -صور

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت عدسة "مصراوي" بدء تنفيذ الإنشاءات الخاصة بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان الجديد، والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 30 مليون جنيهًا.

وقال المهندس حمدي عتمان، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المقر الجديد للجمعية سيُقام على مساحة 2000 متر مربع، حيث يضُم 3 طوابق سطحية، فيما جرى الانتهاء من 30% من الإنشاءات حتى الآن.

وأضاف عتمان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أنه جرى الانتهاء من إنشاء الهيكل والأساسات والطابق الأرضي، وجاري تنفيذ باقي الطوابق، منوهًا بأنه من المتوقع الانتهاء من المقر الجديد وافتتاحه بصورة رسمية منتصف العام المُقبل.

وأوضح عتمان، والذي يرأس لجنة إنشاء المقر الجديد، أن المقر هو أحد أهداف وطموحات مجلس الإدارة الحالي ليكون بمثابة بيت للصنّاع والمستثمرين بالعاشر من رمضان ومجهزًا لاستقبال كبار الزوار والمسؤولين على أعلى مستوى يليق بأكبر مدينة صناعية في مصر.

وأضاف أن الدور الأرضي للمقر الجديد يضم بهو الاستقبال وغرف ومكاتب إدارية للهيكل الإداري للجمعية مؤدى إلى غرفة اجتماعات كبرى بارتفاع 6.5 متر تسع إلى 500 فرد.

كما تتضمن الأدوار المتبقية مجموعة من القاعات الكبرى والمتوسطة لتلبية كافة اجتماعات وأغراض الجمعية وكافة اللجان والشُعب المتخصصة التي تخدم الصناعة والمستثمرين، بحسب عتمان.

وقال إن نجاح مجلس الإدارة في إنشاء مقر الجمعية الجديد مرتبط بشكل مباشر في نجاحه أيضا في إدارة مشروع المجاورة السكنية الخاصة بإسكان العاملين بالمدينة والتي أوشكت على الانتهاء وساهمت في توفير الموارد المالية اللازمة لإنهاء مشروع المقر.