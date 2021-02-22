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إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:50 مساءً
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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الفيلم التونسي، الرجل الذي باع ظهره، يدرّج في القائمة المصغرة للمنافسة على جوائز الاوسكار
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 22 فبراير 2021 10:02 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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