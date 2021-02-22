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بوينغ: تعليق طائرات 777 بعد احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها

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بوينغ: تعليق طائرات 777 بعد احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها بوينغ: تعليق طائرات 777 بعد احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها
"الطيران الاتحادية": ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة

بوينغ: تعليق طائرات 777 بعد احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها

أوصت شركة "بوينغ"، شركات الطيران بوقف رحلات "بوينغ 777" المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، التي احترق محركها مؤخرًا، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت "بوينغ" إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن، والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000- 112، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات "بوينغ 777" التي تعمل بمحركات "برات أند وتني 4000- 112".

وقالت شركة "يونايتد" في وقت سابق من يوم الأحد إنها علّقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز "بوينغ 777" المزودة بمحركات "برات أند وتني 4000" وعددها 24 طائرة؛ وفق " اليوم".

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي؛ مما أدى إلى تناثر أجزاء منها؛ لكنها عادت بسلام إلى المطار.

وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن طائرتها في الرحلة رقم 328 التي كانت تُقِل 231 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من عشرة أفراد.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورًا لقطع تطايرت من طائرة "بوينغ 777- 200"؛ لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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