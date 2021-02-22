مصرع تلميذ صعقته الكهرباء أثناء اللهو في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الاثنين، صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو بمنزل أسرته، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ص" 8 أعوام تلميذ ويقيم بناحية الغابات دائرة المركز جثة هامدة.

وأفادت والدته "حنان. م" 33 عامًا ربة منزل أنه أثناء لهو ابنها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.