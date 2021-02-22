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القيادة تهنئ رئيس غويانا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس غويانا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده القيادة تهنئ رئيس غويانا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس غويانا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد عرفان علي؛ رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للرئيس محمد عرفان علي؛ رئيس جمهورية غويانا التعاونية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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